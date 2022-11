Ουκρανία: Η Ρωσία αποσύρει τον στρατό της από την Χερσώνα και την δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου

Η ουκρανική αντεπίθεση στη νότια Ουκρανία και στην Χερσώνα προχωράει καλά και αυτό ανάγκασε τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σόιγκου, να διατάξει την απόσυρση του στρατού από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές υποχωρήσεις της Ρωσίας στον πόλεμο, μετά από εννιά μήνες εχθροπραξιών.

Ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, επικεφαλής του γενικού πολέμου, είπε ότι δεν ήταν πλέον δυνατό να τροφοδοτηθεί η πόλη Χερσώνα. Τόνισε, επίσης ότι πρότεινε να ληφθούν αμυντικές γραμμές στην ανατολική όχθη του ποταμού.

Russian defense minister Sergei Shoigu has ordered his troops to retreat to the Dnipro river's right bank – meaning they are surrendering Kherson, the only provincial capital captured during the invasion.

This had been coming, but is a *huge* setback. https://t.co/tQVkAdgxce

— max seddon (@maxseddon) November 9, 2022