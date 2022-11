Τζεφ Μπέζος: Μήνυση από την πρώην οικονόμο του για κακομεταχειρίση, εργασιακό εκφοβισμό και ρατσισμό

Σχεδόν τρία χρόνια εργαζόταν στην κατοικία του Τζεφ Μπέζος για 14 ώρες την ημέρα χωρίς διάλειμμα» σε «ανθυγιεινές συνθήκες», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Μερσέντες Γουέντα εργαζόταν για λογαριασμό του δισεκατομμυριούχου CEO της Amazon από το 2019 και πλέον έχει καταθέσει μήνυση. Όπως αναφέρει, εκείνη και οι συνάδελφοί της δούλευαν σε απάνθρωπες συνθήκες χωρίς διακίωμα στο διάλλειμα για φαγητό.

Επίσης, για παράδειγμα, μέσα στο κύριο οίκημα της έπαυλης δεν υπήρχε τουαλέτα για το προσωπικό. Ετσι, αναγκάζονταν να χρησιμοποιήσουν μιά βοηθητική τουαλέτα στο πλυσταριό, δίπλα από το γραφείο της ασφάλειας, επισημάνθηκε στον ΣΚΑΪ.

Όμως, για να μην τους δει η οικογένεια Μπέζος και οι καλεσμένοι τους, σκαρφάλωναν από ένα παράθυρο να βγουν έξω, να τρέξουν κατά μήκος ενός μονοπατιού στον βοηθητικό χώρο για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, επειδή τους είχε απαγορευθεί να περνούν από τους κύριους χώρους τους σπιτιού. Μάλιστα, η ενάγουσα οικονόμος καταγγέλλει τον Μπέζος για ρατσιστική συμπεριφορά.

Όπως λέει, οι υπεύθυνοι του σπιτιού «αντιμετώπιζαν την ίδια και αργότερα άλλες ισπανόφωνες οικονόμους, διαφορετικά από τις λευκές», αναφέροντας πως την κορόιδευαν, δεν την σέβονταν και την εξευτέλιζαν.

Η Γουέντα ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε επίσης να επιβλέπει εργάτες χωρίς έγγραφα, κάτι που την έκανε να νιώθει άβολα και την ώθησε να παραπονεθεί στη διοίκηση.

Όταν το έκανε αυτό, μαζί με άλλα παράπονα για τις συνθήκες εργασίας, η οικονόμος ισχυρίζεται ότι απολύθηκε.

Η αγωγή είναι εναντίον του δισεκατομμυριούχου και δύο εταιρειών τις οποίες χρησιμοποιεί για να διαχειρίζεται τις προσωπικές επενδύσεις και τα ακίνητά του, Zefram LLC και Northwestern LLC.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι οι κατηγορίες της οικονόμου είναι αβάσιμες και ότι «υπήρχαν αρκετές τουαλέτες και αίθουσες για να κάνει διάλειμμα τόσο η ίδια όσο και το υπόλοιπο προσωπικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γουέντα απολύθηκε γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά της και κατέθεσε την αγωγή εναντίον του Μπέζος γιατι απαίτησε πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια και ο πρώην εργοδότης της αρνήθηκε να της τα δώσει.

