Δράμα στη Βρετανία: Ραδιοφωνικός παραγωγός πέθανε στον… αέρα την ώρα της εκπομπής του

Δραματικές στιγμές πέρασαν οι εργαζόμενοι στον τοπικό σταθμό GenX Radio, που εδρεύει στο Σάφολκ της Βρετανίας, όταν ο πέθανε ξαφνικά το πρωί της Δευτέρας, ενώ ήταν στον ραδιοφωνικό «αέρα» και έκανε την εκπομπή του ο 55χρονος Τιμ Γκαφ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC.

Tributes paid to Suffolk radio presenter Tim Gough who has died https://t.co/T7fPfitEuE

— BBC Look East (@BBCLookEast) October 24, 2022