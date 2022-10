ΗΠΑ: Η Γερουσία κατάργησε τους δύο περιορισμούς για την πώληση των F-16 στην Τουρκία

Ανατράπηκαν τα δεδομένα από την Γερουσία των ΗΠΑ, καθώς κατάργησε τους περιορισμούς που υπήρχαν για την πώληση των F-16 προς την Τουρκία, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος, ώστε να αποκτήσει τα αμερικανικά μαχητικά η Άγκυρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, οι δύο όροι ήταν η πώληση να είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ και τα συγκεκριμένα μαχητικά να μην χρησιμοποιηθούν για παραβιάζεις προς τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σημειώνεται, ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε αναφέρει πως θα λάμβανε «θετικά μηνύματα» από δύο Αμερικανούς Γερουσιαστές, σχετικά με την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Επίσης, πληροφορίες που μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, σημείωσαν ότιο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε πρόσφατα με τον Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή, Λίντσεϊ Γκράχαμ και τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή, Κρις Κουνς.

#BREAKING US Senate version of 2023 National Defense Authorization Act (NDAA) bill removes stipulations on sale of F-16s to Türkiye: Sources pic.twitter.com/FCjodJyfTG

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 11, 2022