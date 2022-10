Έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας: 3 νεκροί από το φορτηγό – βόμβα – Ποιος ήταν ο οδηγός του

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας στο Στενό του Κερτς, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η ταυτότητα του οδηγού του φορτηγού έχει ταυτοποιηθεί, ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, και τους δύο επιβάτες διερχόμενου αυτοκινήτου.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τα στοιχεία του φορτηγού και του ιδιοκτήτη του που ήταν δηλωμένο στην περιοχή του Κράσνονταρ, ενώ έχουν αρχίσει οι έρευνες στην κατοικία του ιδιοκτήτη του φορτηγού, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.

They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022