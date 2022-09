Ρωσία: Στρατεύσιμος αυτοπυρπολήθηκε επειδή δεν ήθελε να πολεμήσει στην Ουκρανία

Στην πόλη Ριαζάν της Ρωσίας, που βρίσκεται 185 χλμ. νότια της Μόσχας, ένας στρατεύσιμος άνδρας αυτοπυρπολήθηκε και άρχισε να φωνάζει, ότι δεν θέλει να πάει στο μέτωπο, μετέδωσαν οι τοπικοί ιστότοποι YA62.ru και «Novaya Gazeta.Riazan».

Η εφημερίδα Novaya Gazeta. Europe δημοσίευσε το σχετικό βίντεο με την αυτοπυρπόληση. Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να βγαίνει στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων και να περιλούζεται με άγνωστο υγρό και στην συνέχεια να λαμπαδιάζει. «Ο ίδιος στεκόταν στο δρόμο, όπου είναι τα λεωφορεία. Μόλις άρχισε να φλέγεται, άρχισε να γελάει και να φωνάζει, ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Τα ρούχα του κάηκαν ολοσχερώς. Έτρεξε η αστυνομία, τον έβαλε σε ένα βοηθητικό χώρο, ήρθαν οι πρώτες βοήθειες και τον πήραν», γράφει ο ιστότοπος YA62.ru επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

Ryazan, bus station. A man set himself on fire in protest against mobilization. September, 26, 2022. pic.twitter.com/8s1AbWrP6K

— Russia on fire (@russiasonfire) September 26, 2022