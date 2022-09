Βρετανία: Ακτιβιστές μπήκαν στη Βουλή των Κοινοτήτων και «κόλλησαν» στο έδρανο του προέδρου

Ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Extinction Rebellion οργάνωσαν μια κινητοποίηση σήμερα μέσα στο βρετανικό κοινοβούλιο και κόλλησαν τους εαυτούς τους γύρω από το έδρανο του προέδρου.

Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε από την ομάδα στο Twitter διακρίνονται πέντε μέλη της μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής των Κοινοτήτων που κρατούν πανό με συνθήματα όπως «Να αποφασίσει ο λαός» και «Συνέλευση των Πολιτών τώρα».

Το κοινοβούλιο αυτήν την περίοδο είναι σε διακοπές. Ένα τμήμα του συνήθως είναι ανοιχτό για το κοινό, όμως πρόσβαση στην αίθουσα των συνεδριάσεων συνήθως έχουν μόνο οι ομάδες επισκεπτών που συνοδεύονται από ξεναγό.

«Βρισκόμαστε σε κρίση και αυτό που συμβαίνει καθημερινά σε αυτήν την αίθουσα είναι κοροϊδία για όλους μας, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Χρειαζόμαστε έναν νέο τρόπο λήψης αποφάσεων, όπου θα ακούγονται περισσότερες φωνές» είπε ένας από τους διαδηλωτές σε ένα βίντεο.

BREAKING NEWS: Extinction Rebellion supporters have superglued around the Speakers Chair inside the commons chamber.

Right now inside Parliament a speech is being read out demanding a Citizens' Assembly Now: “We are in crisis. We can not afford to carry on like this..." pic.twitter.com/JqKBasRaCH

— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) September 2, 2022