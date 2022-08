Σουηδία: Οχηματαγωγό πλοίο με 300 άτομα έχει τυλιχθεί στις φλόγες ανοικτά των ακτών

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη ανοικτά των σουηδικών ακτών όπου ένα οχηματαγωγό στο οποίο επιβαίνουν 300 άνθρωποι έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές.

"Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο γκαράζ", δήλωσε στο AFP ο Γιόνας Φράνζεν, εκπρόσωπος των σουηδικών λιμενικών αρχών, ο οποίος πρόσθεσε πως τρία ελικόπτερα και επτά σκάφη έχουν σταλεί στο σημείο και πως έχει αρχίσει η εκκένωση του πλοίου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

"Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο", δήλωσε στο AFP μια άλλη εκπρόσωπος, η Λίζα Μιόρνινγκ.

Το σκάφος Stena Scandica βρισκόταν ανοικτά του νησιού Γκότσκα Σάντον, νοτιοανατολικά των σουηδικών αρχών.

