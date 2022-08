ΗΠΑ: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς στη Βαλτιμόρη

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς υπήρξε στις ΗΠΑ και ο τραγικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και έξι τραυματίες στη Βαλτιμόρη.

Από αυτοκίνητο που πάρκαρε σε διασταύρωση δυο λεωφόρων βγήκαν δυο άτομα που πυροβόλησαν ομάδα ανθρώπων που ήταν στο σημείο. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν, σύμφωνα με την αστυνομία, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Για θρασύτητα των δραστών έκανε λόγο ο επίτροπος της αστυνομίας, ζητώντας παράλληλα από άτομα που έχουν πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW

— Baltimore Police (@BaltimorePolice) August 24, 2022