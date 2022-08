Ντόναλντ Τραμπ: Άκρως απόρρητα έγγραφα ανάμεσα στα δεκάδες που κατέσχεσε το FBI από την έπαυλη του

Δεκάδες έγγραφα εντόπισε και κατέσχεσε το FBI από την έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μετά την εντολή του υπουργείου Δικαιοσύνης να δημοσιοποιηθεί το ένταλμα έρευνας για την κατοικία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Το ένταλμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως, ωστόσο σύμφωνα με την Wall Street Journal, αναφέρεται ότι κατασχέθηκαν 20 κούτες με έγγραφα, άλμπουμ φωτογραφιών και μια επιστολή χάριτος που γράφτηκε για λογαριασμό του πολιτικού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Ρότζερ Στόουν. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο ένταλμα αναφέρεται ότι κατασχέθηκε φάκελλος «με πληροφορίες για τον Πρόεδρο της Γαλλίας», χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, στη λίστα των εγγράφων που κατασχέθηκαν, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται «τέσσερις σειρές άκρως απόρρητων εγγράφων, τρεις σειρές απόρρητων εγγράφων και τρεις σειρές εμπιστευτικών εγγράφων». Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, τα διαβαθμισμένα ως «άκρως απόρρητα» έγγραφα «θα μπορούσαν να προκαλέσουν εξαιρετικά σοβαρή ζημιά στην ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σε αυτής τις αποκαλύψεις με μια δήλωση του στην διαδικτυακή πλατφόρμα Truth Social, που δημιούργησε ο ίδιος και στην οποία υποστηρίζει, ότι τα έγγραφα που κατασχέθηκαν «ήταν όλα αποχαρακτηρισμένα και αποθηκευμένα με ασφάλεια». Ισχυρίζεται δε, ότι θα ήταν πρόθυμος να τα παραδώσει, πριν εκτελεστεί το ένταλμα έρευνας. «Θα μπορούσαν να τα είχαν, όποτε ήθελαν - και αυτό περιλαμβάνει πολύ καιρό πριν. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν, ήταν να ρωτήσουν» έγραψε.

