Καλιφόρνια: 80χρονος καταστηματάρχης πυροβολεί ένοπλο ληστή και τον τρέπει σε φυγή

Μόνο εύκολο θύμα δεν αποδείχθηκε για έναν επίδοξο ένοπλο ληστή ένας 80χρονος ιδιοκτήτης παντοπωλείου στην Καλιφόρνια.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας διακρίνεται ο ένοπλος να εισβάλει με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του στο κατάστημα με προτεταμένο ένα όπλο. Ωστόσο, δεν περίμενε την αντίδραση του 80χρονου, ο οποίος αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι ο άνδρας που έμπαινε στο μαγαζί του δεν ήταν πελάτης, άρπαξε την καραμπίνα που είχε κάτω από τον πάγκο και πυροβόλησε τον ληστή, πριν αυτός προλάβει να πει ή να κάνει οτιδήποτε.

Αμέσως μετά ο δράστης διακρίνεται από άλλη κάμερα ασφαλείας έξω από το κατάστημα να βγαίνει τρέχοντας από αυτό εμφανώς σοκαρισμένος, φωνάζοντας στους τρεις συνεργούς του που τον περίμεναν σε SUV "με πυροβόλησε στο χέρι, με πυροβόλησε στο χέρι", να μπαίνει στο όχημα και να εξαφανίζονται. Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον επίδοξο ληστή σε νοσοκομείο, όπου είχε πάει για τις πρώτες βοήθειες, ενώ συνελήφθησαν και οι τρεις συνεργοί του.

An 80-year-old store owner in California successfully used a shotgun to prevent an attempted robbery. https://t.co/aNMcNnkcCm pic.twitter.com/iOoJECFUSW

— CNN (@CNN) August 5, 2022