Κωνσταντινούπολη: Σκηνές αποκάλυψης από το ελληνικό νοσοκομείο – Πώς ξέσπασε η φωτιά

Θλίψη προκαλούν οι εικόνες αποκάλυψης στο ελληνικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, το Νοσοκομείο Βαλουκλή, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ασθενείς του νοσοκομείου είχαν απομακρυνθεί και μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία της Πόλης. Από την πτέρυγα του γηροκομείου απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με το «CNN Türk», 104 άτομα.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πρόβλημα που εκδηλώθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης του νοσοκομείου.

Turkiye: Patients evacuated as fire breaks out at historic Istanbul hospital https://t.co/HD5QrsDFfA

Ο νομάρχης Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι μετά την κατάσβεση το τουρκικό κράτος θα προχωρήσει στην ανακαίνιση του νοσοκομείου.

Επικοινωνία Μπακογιάννη-Ιμάμογλου για το ελληνικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης

Tη συμπαράστασή του, αλλά και τη διαβεβαίωση ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι έτοιμος να συμβάλει με κάθε μέσο, ώστε το Ελληνικό Νοσοκομείο «Βαλουκλή» στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από πυρκαγιά, να αναγεννηθεί ξανά εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σε επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Κατά την συνομιλία τους ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε ότι η καταστροφή του νοσοκομείου από την πυρκαγιά αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ελληνική ομογένεια. Ξεκαθάρισε ,όμως, ότι το σημαντικότερο όλων είναι ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

A fire broke out on Thursday in the historical Balikli Greek hospital in İstanbul. pic.twitter.com/BXWdjeCsd7

— ANews (@anews) August 4, 2022