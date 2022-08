Τζένιφερ Κούλιτζ: «Μετά το American Pie κοιμήθηκα με 200 άτομα»

0

Η πρώτη γυναίκα που χαρακτηρίστηκε ως MILF μίλησε για το πόσο της άλλαξε τη ζωή η ταινία

Η Τζένιφερ Κούλιτζ παραδέχεται σε συνέντευξή της, ότι γνωρίσε την μεγάλη της επιτυχία, όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως γυναίκα, όταν το 1999 έπαιξε στην κωμωδία American Pie, από την οποία έμεινε γνωστή ως η πρώτη MILF (Mom I Would Like to F**k), χαρακτηρισμός που της απέδωσαν οι φίλοι του γιου της στην ταινία.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός παραδέχτηκε, πως κοιμήθηκε με 200 άτομα χάρη στον περιβόητο ρόλο της. «Ήταν τόσα τα θετικά από αυτόν τον ρόλο. Υπήρχαν 200 άτομα, που δεν θα είχα κοιμηθεί μαζί τους, αν δεν ήμουν στην ταινία», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Variety. Η ηθοποιός πρόσθεσε, πως η προσοχή που έλαβε από την ταινία, επεκτάθηκε και στο επαγγελματικό κομμάτι, αφού πόρτες που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή κλειστές, άνοιξαν. «Άνθρωποι που ποτέ δεν περίμενα με γνωρίζουν, μου έκαναν προτάσεις για δουλειά» είπε.

Στην ταινία υποδύεται τη μητέρα ενός από τους έφηβους πρωταγωνιστές, του Στίβεν Στίφλερ, η οποία προσπαθεί να σαγηνεύσει έναν συμμαθητή του. Τελικά τα καταφέρνει – παρά τις αντιρρήσεις και τον φόβο του γιου της – και συνεχίζει μαζί του το ειδύλλιο. Η ατάκα της που έχει μείνει στην ιστορία, λέει: «Μου αρέσει ο άντρας, όπως και το ουίσκι μου. 18 ετών».