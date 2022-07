Συναγερμός στο Λονδίνο: Πυρκαγιά σε 17ωροφο ουρανοξύστη στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα με 125 πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση μιας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στον τελευταίο όροφο ενός 17ώροφου κτιρίου διαμερισμάτων στο Βόρειο Γούλιτς, στο ανατολικό Λονδίνο.

Στα πλάνα που ανάρτησε η πυροσβεστική στο Twitter διακρίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από ένα διαμέρισμα στον ουρανοξύστη που βρίσκεται στην οδό Μάνγουντ, κοντά στο αεροδρόμιο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Την Τρίτη η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου βίωσε την πιο δύσκολη ημέρα της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι θερμοκρασίες-ρεκόρ που καταγράφονταν στην πόλη οδήγησαν στο ξέσπασμα πολλών πυρκαγιών, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας, τον Σαντίκ Καν, συνήθως η πυροσβεστική δέχεται μέχρι και 500 κλήσεις την ημέρα αλλά την Τρίτη ξεπέρασαν τις 2.600.

