Πανικός στο Σικάγο από πυροβολισμούς στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου – Δείτε το τρομακτικό βίντεο

Τον πανικό σκόρπισαν οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν σε χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν τη μεγάλη παρέλαση για την 4η Ιουλίου στο προάστιο του Σικάγο, Χάιλαντ Παρκ. ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Λέικ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, Πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν πυρά. Το κανάλι fox32chicago στον ιστότοπό ανέφερε ότι ένας δημοσιογράφος είδε πέντε αιμόφυρτους ανθρώπους.

Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο δράστης πυροβολούσε από την ταράτσα ενός κτιρίου.

Η παρέλαση περνούσε κοντά στην Κεντρική Λεωφόρο και τη Δεύτερη Οδό.

Αξιωματούχοι ζήτησαν από τους κατοίκους να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης καθώς η αστυνομία «ανταποκρίνεται σε ένα συμβάν».

Ο δήμος δεν έδωσε παρά ελάχιστες πληροφορίες για το επεισόδιο, αναφέροντας μόνο ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις ματαιώθηκαν, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ της Σικάγο Sun Times, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, τουλάχιστον τρία άτομα ήταν πεσμένα στο έδαφος με αίματα στο σώμα τους, ενώ δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

