Ανείπωτη τραγωδία στο Αφγανιστάν: Στους 950 οι νεκροί από τον σεισμό

Οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών που έπληξε σήμερα τα ξημερώματα το Αφγανιστάν έφτασαν τους 950, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι άλλοι 610 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο σεισμός σημειώθηκε σήμερα στη 01:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 23:30 χθες, Τρίτη, ώρα Ελλάδας), την ώρα που πολλοί άνθρωποι κοιμόντουσαν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ο σεισμός έγινε αισθητός έως το Πακιστάν και την Ινδία.

⚡️The Red Crescent Humanitarian Movement has already reported 280 deaths and more than 600 injuries to varying degrees due to the massive earthquake in Afghanistan. pic.twitter.com/xbyvzVXvID

