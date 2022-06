Χαμός στο Ουζμπεκιστάν: Γαμπρός γρονθοκόπησε τη νύφη στο γάμο τους επειδή τον κέρδισε σε παιχνίδι – Σοκάρει το βίντεο

Ένας γαμπρός που γρονθοκόπησε τη νύφη όταν εκείνη τον νίκησε σε ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια του γάμου τους, κατηγορείται για βιαοπραγία στο Ουζμπεκιστάν, καθώς το βίντεο του περιστατικού έγινε viral, προκαλώντας χείμαρρο καταδικαστικών σχολίων εις βάρος του άνδρα.

Το παιχνίδι, που διοργάνωσαν οι καλεσμένοι του γάμου, περιελάμβανε έναν αγώνα ξετυλίγματος γλυκισμάτων. Στο βίντεο φαίνεται η νεαρή νύφη να καταχειροκροτείται από τους καλεσμένους που κέρδισε τον σύζυγο πριν ο τελευταίος, ο οποίος στεκόταν όρθιος δίπλα της, τη χτυπήσει ξαφνικά στο κεφάλι.

Στη συνέχεια η σοκαρισμένη γυναίκα απομακρύνθηκε. Το συμβάν σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου στην περιοχή Σουρκάν-Νταρία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η υπόθεση προκάλεσε σκάνδαλο στο Ουζμπεκιστάν, με την κόρη του προέδρου Σαβκάτ Μιρζιγιάγιεφ, την Σαΐντα Μιρζιγιάγιεφ να χαρακτηρίζει την ενέργεια του γαμπρού «αποκρουστική».

«Δεν πρέπει να σιωπούμε για ιστορίες όπως αυτή, δεν πρέπει να προσποιούμαστε ότι είναι μεμονωμένες», πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε μια εκπαίδευση που ανοίγει ορίζοντες και κάνει τις γυναίκες ανεξάρτητες και δυνατές», είπε.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Ουζμπεκιστάν, ο γαμπρός κατηγορείται για βιαιοπραγία και κινδυνεύει με πρόστιμο ή μέγιστη κράτηση 15 ημερών, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επιτροπή της Άνω Βουλής του Ουζμπεκιστάν είπε ότι ο νεαρός «ζήτησε συγγνώμη από τη νύφη και εξέφρασε τη λύπη του» κατά τη διάρκεια ειδικής ακρόασης, στην οποία συμμετείχαν οι γονείς του ζευγαριού.

«Την ίδια μέρα το παντρεμένο ζευγάρι συμφιλιώθηκε και πλέον συγκατοικούν», αναφέρει η επιτροπή.

