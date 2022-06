Θρίαμβος για τον Τζόνι Ντεπ στη δίκη: Ένοχη η Άμπερ Χερντ για συκοφαντική δυσφήμιση

Θριαμβευτικό ήταν το φινάλε της δίκη με την Άμπερ Χερντ για τον Τζόνι Ντεπ. Οι ένορκοι κατέληξαν σε ετυμηγορία στη δικαστική διαμάχη των δυο ηθοποιών και αποφάσισαν υπέρ του Τζόνι Ντεπ.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Άμπερ Χερντ τον δυσφήμησε με το άρθρο της Washington Post και οι ένορκοι κατέληξαν στο ότι η δήλωση ήταν ψευδής, συκοφαντική και έγινε με κακόβουλο τρόπο, σύμφωνα με τα ξένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

🚨BREAKING: Johnny Depp has won his $50 million defamation case against Amber Heard

— The Telegraph (@Telegraph) June 1, 2022