Νέο σοκ στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης πανεπιστημίου στη Νέα Ορλεάνη

Συναγερμός έχει σημάνει ξανά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ από πυροβολισμούς στην ολοκλήρωση της τελετής αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Xavier, στη Νέα Ορλεάνη. Τρεις άνθρωποι δέχθηκαν πυρά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μία νεκρή και δύο τραυματίες, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, οι δύο τραυματίες, που είναι άντρες, έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Το ένα θύμα φέρει τραύματα στον ώμο και το άλλο στο πόδι, ενώ δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν επρόκειτο για αποφοίτους.

#NOPDAlert: Investigation under way into shooting incident on campus of Xavier University, in area of Convocation Center. Initial information shows three gunshot wound victims transported to local hospital via EMS. Subject has been detained at the scene. pic.twitter.com/sFB3eWAlyT

