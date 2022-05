Πέθανε στον ύπνο του ο διάσημος ηθοποιός Ρέι Λιότα

0

Ο 67χρονος βρισκόταν στην Καραϊβική για να γυρίσει το Dangerous Waters

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο ηθοποιός Ρέι Λιότα και όπως αναφέρει το DeadLine πέθανε στον ύπνο του.

Ο σταρ των Goodfellas βρισκόταν στην Καραϊβική για να γυρίσει το Dangerous Waters όταν πέθανε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Λιότα αφήνει πίσω του μια κόρη, την Κάρσεν και την αρραβωνιαστικιά του Τζέισι Νίτλο.

Το ξεκίνημα της καριέρας του σταρ ήρθε στο κλασικό Goodfellas του Martin Scorsese. και πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στα The Many Saints of Newark, Marriage Story και No Sudden Move.