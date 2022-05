Δεκαπέντε άνθρωποι, 14 παιδιά και ένας ενήλικας, βρήκαν τον θάνατο από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δράστης είναι ένας νεαρός, περίπου 18 ετών, ο οποίος είναι νεκρός, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η κοινότητα Ουβάλντε βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο.

BREAKING: At least 2 children dead, 13 injured in elementary school shooting in Uvalde, Texas. @AAronKatersky has the latest information: https://t.co/D891ryhplk pic.twitter.com/TAJXyWe7Qi

— ABC News (@ABC) May 24, 2022