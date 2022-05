Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Μακρόν – Συζήτησαν το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε σήμερα πως είχε μια «μακροσκελή και ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ενημέρωσα για την πορεία των εχθροπραξιών, την επιχείρηση διάσωσης των στρατιωτικών από το Azovstal και το όραμα για τις προοπτικές της ειρηνευτικής διαδικασίας. Έθεσα το ζήτημα της προμήθειας καυσίμων στην Ουκρανία», αναφέρει η ανάρτηση που έκανε ο Ζελένσκι στο Twitter.

«Συζητήσαμε επίσης για την αμυντική υποστήριξη από τη Γαλλία, την προετοιμασία του έκτου πακέτου κυρώσεων (της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας) και πιθανούς τρόπους για τις εξαγωγές ουκρανικών αγροτικών προϊόντων. Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την αίτηση μας να αποκτήσουμε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ», σημειώνει ο ουκρανός πρόεδρος.

We also discussed defense support from France, preparation of the 6th package of sanctions, possible ways to export Ukrainian agricultural products. Held a substantive discussion of our application for the status of a candidate for EU membership. (2/2)

