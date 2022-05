Ο Valentino γιόρτασε τα 90ά γενέθλιά του με έκθεση αφιερωμένη στο έργο του

0

Έβγαλε και hoodie με το διάσημο moto του

O ιδρυτής του οίκου μόδας Valentino, Βαλεντίνο Γκαραβάνι γιόρτασε τα 90ά γενέθλιά του στις 11 Μαΐου με το λανσάρισμα περιορισμένης έκδοσης hoodie προς τιμήν του.

Το φούτερ με κουκούλα, Valentino Happy Birthday Mr. V περιλαμβάνει τη διάσημη φράση του Ιταλού μόδιστρου: «I love beauty, it's not my fault» (Αγαπώ την ομορφιά, δεν φταίω εγώ) γλαφυρή και ειρωνική σύνοψη του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει τη μόδα και τη ζωή.

Όλα τα καθαρά κέρδη από την πώληση του hoodie θα διατεθούν στο Ίδρυμα Βαλεντίνο Γκαραβάνι - Fondazione Valentino Garavani και τον Τζιανκάρλο Τζαμέτι, συνιδρυτή του οίκου μόδας.

Επιπλέον, έκθεση αφιερωμένη στο έργο του φιλοξενείται στο Teatro Sociale στη γενέτειρά του, την ιταλική πόλη Βογκέρα, από τις 11 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2022.

Η έκθεση «Abiti in scena» περιλαμβάνει δημιουργίες σχεδιασμένες από τον Valentino, από τη δεκαετία του 1960 έως ολόκληρη την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, στο επίκεντρο είναι μία επιλογή από εμβληματικά κόκκινα φορέματα: το πιο ισχυρό, αναγνωρίσιμο σύμβολο και χρώμα που πήρε το όνομα του δημιουργού του.

Σκίτσα, σχέδια, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες και έγγραφα επαναφέρουν στον επισκέπτη το πνεύμα της εποχής, κατά την οποία αυτά τα φορέματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον κόσμο και ανασυνθέτουν ιστορίες για την υποδοχή που είχαν.