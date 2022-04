Πανικός στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ με οβίδα: Την πήραν για σουβενίρ Αμερικανοί τουρίστες

Αμερικανοί τουρίστες προκάλεσαν πανικό στο αεροδρόμιο Νταβίντ-Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ όταν οι υπάλληλοι ανακάλυψαν στις αποσκευές τους μια οβίδα, που δεν είχε εκραγεί και την οποία σκόπευαν να πάρουν στο σπίτι του ως σουβενίρ από τις διακοπές τους.

Οι υπάλληλοι ασφαλείας του αεροδρομίου διέταξαν αμέσως να εκκενωθεί ο χώρος ελέγχου των αποσκευών, μετά τον εντοπισμό της οβίδας, την Πέμπτη, όπως ανέφερε η ισραηλινή υπηρεσία διαχείρισης αερολιμένων (IAA).

Η ανακοίνωση προκάλεσε πανικό στους επιβάτες που ήταν συγκεντρωμένοι στην αίθουσα αναχωρήσεων. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις για να απομακρυνθούν από την οβίδα. Ένας επιβάτης τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ΙΑΑ, ένα από τα παιδιά της οικογένειας των Αμερικανών βρήκε και μάζεψε την οβίδα ενώ έκανε περίπατο στα Υψώματα του Γκολάν. Η ζώνη αυτή, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, υπήρξε θέατρο σφοδρών μαχών με τη Συρία στους πολέμους του 1967 και του 1973.

Οι Αμερικανοί τουρίστες κατάφεραν τελικά να ταξιδέψουν για να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Panic erupted at Israel's Ben Gurion Airport after an American family showed security officials an unexploded shell they had found while on holiday.

Full story: https://t.co/dU7k357USG pic.twitter.com/yltS32xyMq

— Sky News (@SkyNews) April 29, 2022