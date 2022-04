Μίνο Ραϊόλα: «Με σκοτώνουν για δεύτερη φορά σε 4 μήνες»

Η είδηση του θανάτου του διάσημου ατζέντη ποδοσφαιριστών, Μίνο Ραϊόλα, σε ηλικία 54 ετών, έκανε τον γύρο του κόσμου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον γιατρό του, Αλμπέρτο Ζανγκρίλο, ο Μίνο Ραϊόλα δεν έχει πεθάνει και μάχεται για τη ζωή του. Ο γιατρός του ανέφερε στο Ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων – μέσα από το νοσοκομείο Σαν Ραφαέλ στο Μιλάνο – ότι ο Ιταλός μάνατζερ δίνει μάχη για τη ζωή του, διαψεύδοντας τον θάνατό του. «Είμαι εξοργισμένος από τα τηλεφωνήματα από ψευδο-δημοσιογράφους που εικάζουν για τη ζωή ενός ανθρώπου που παλεύει για τη ζωή του» δήλωσε συγκεκριμένα στο ANSA.

«Τρέχουσα κατάσταση της υγείας για όσους αναρωτιούνται: εκνευρισμένος που με σκοτώνουν για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες. Επίσης, φαίνεται ότι έχω τη δυνατότητα να αναστηθώ» δήλωσε στο tweet του ο Μίνο Ραϊόλα.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022