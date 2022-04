Kακοποιημένη καφέ αρκούδα από την Ουκρανία βρήκε καταφύγιο στην Ολλανδία

Η Κιριούσα, η 24χρονη καφέ αρκούδα ενός πρώην τσίρκου που ζούσε σε άθλιες συνθήκες στην Ουκρανία πριν την εγκαταλείψει ο ιδιοκτήτης της που έφυγε για να πολεμήσει, βρήκε καταφύγιο στην Ολλανδία χάρη σε ένα ίδρυμα και έναν ζωολογικό κήπο.

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το ίδρυμα Bears in Mind συνέλεξε μια καφέ αρκούδα από την Ουκρανία που ζούσε σε άθλιες συνθήκες επί 18 χρόνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ζωολογικός κήπος του Ρένεν στην κεντρική Ολλανδία.

«Η κατάσταση υγείας της αρκούδας είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ κατά τη διάρκεια του πολέμου που το ίδρυμα έκανε τα πάντα για να απομακρύνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα την αρκούδα από την εμπόλεμη ζώνη», σε μια επικίνδυνη επιχείρηση, ανέφερε η διοίκηση του ζωολογικού κήπου, όπου έφτασε το ζώο την Κυριακή.

Η Κιριούσα ζούσε εδώ και χρόνια σε ένα μικροσκοπικό κλουβί, σύμφωνα με τον ολλανδικό ζωολογικό κήπο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδείνωσε την κατάσταση όταν ο ιδιοκτήτης της εντάχθηκε στον στρατό, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Τώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται, οι ιδιοκτήτες δεν είναι πλέον σε θέση να φροντίσουν το ζώο», δήλωσε η Ίνγκριντ Βερμούλεν, διευθύντρια του ιδρύματος Bears in Mind, που εργάζεται για την προστασία των αρκούδων.

«Η τροφή γίνεται σπάνια και βλέπουμε αυτά τα είδη ζώων να μένουν πλέον συνήθως πίσω λόγω της διαφαινόμενης απειλής πολέμου», ανέφερε η Βερμούλεν σε ανακοίνωση.

Η Κιριούσα ήταν μια αρκούδα του τσίρκου για τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής της, προτού την τοποθετήσουν σε ένα ξενοδοχείο, σε μια παιδική κατασκήνωση, όπου ζούσε σε ένα κλουβί, σε τσιμεντένιο πάτωμα «με ελάχιστο χώρο για να κινηθεί», σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο Ouwehands Dierenpark στο Ρένεν.

Μετά μια περίοδο καραντίνας, το θηλαστικό θα ζήσει με άλλες αρκούδες που έχουν κακοποιηθεί, σε ένα δάσος που διαχειρίζεται το ίδρυμα και ο ζωολογικός κήπος.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα το Βέλγιο και η Ισπανία, η Ολλανδία έχει ήδη υποδεχτεί τραυματισμένα και υποσιτισμένα ουκρανικά αιλουροειδή.

Kiriusha, een 24 jarige ex-circus beer uit Oekraïens oorlogsgebied is op weg naar Het Berenbos in Rhenen, met dank aan Robert van #Zootransfer die het lef had om deze spannende onderneming aan te gaan! pic.twitter.com/S96T7KTDNV

— Bears in Mind (@Berenbos) April 10, 2022