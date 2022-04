Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Μπόρις Τζόνσον στο Κίεβο – Τετ α τετ με τον Ζελένσκι

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ξεκίνησε σήμερα μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο με κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ο Αντρίι Σίμπιγκα, αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας.

«Μεγάλη Βρετανία ηγείται της στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, του αντιπολεμικού συνασπισμού, των κυρώσεων κατά του Ρώσου επιτιθέμενου», έγραψε ο Σίμπιγκα στο Facebook αναρτώντας μια φωτογραφία που δείχνει τους δύο ηγέτες να συζητούν, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας της Ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) που επισκέπτεται την Ουκρανία αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD

— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022