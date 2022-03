Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκατόμβη νεκρών αμάχων στο βομβαρδισμένο θέατρο στη Μαριούπολη

Σε εκατόμβη νεκρών εξελίχθηκε ο βομβαρδισμός θεάτρου από τις ρωσικές δυνάμεις στις 16 Μαρτίου στη μαρτυρική Μαριούπολη στην νοτιοανατολική Ουκρανία.

Στο θέατρο εκτιμάται ότι είχαν βρει καταφύγιο περίπου 1.000 άμαχοι, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των ουκρανικών αρχών, οι νεκροί από την επίθεση αυτή ανέρχονται σε τουλάχιστον 300 αμάχους. «Από αυτόπτες μάρτυρες προέκυψαν πληροφορίες ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης μετά τον βομβαρδισμό του από ρωσικό αεροσκάφος», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Αρχών της Ουκρανίας.

Authorities in #Mariupol report that the bombing of the Drama Theater by a #Russian plane killed about 300 people. pic.twitter.com/5k2myuVFa4

— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022