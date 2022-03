Πόλεμος στην Ουκρανία: Διάσταση απόψεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στις συνομιλίες για ειρήνευση

Η ουκρανική πλευρά δεν συμμερίζεται την ελαφράμ αισιοδοξία της Ρωσίας για την πορεία των συνομιλιών και τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει διάσταση απόψεων και είναι εμφανές από τις θέσεις που εξέφρασνα οι αντιμαχόμενες χώρες.

«Η Μόσχα και το Κίεβο βρίσκονται «στα μισά του δρόμου» για να συμφωνήσουν για το θέμα της αποστρατικοποίησης της Ουκρανίας, λένε οι Ρώσοι. «Οι απόψεις τους ευθυγραμμίζονται περισσότερο για την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την εγκατάλειψη της ένταξης στο ΝΑΤΟ», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεντίνσκι μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με το Interfax ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες οι οποίες προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία συζητούν μικρές διαφοροποιήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας εάν η Ουκρανία δεν επιχειρήσει πλέον να ενταχθεί στη δυτική στρατιωτική συμμαχία. Ωστόσο αρνήθηκε να αποκαλύψει άλλες λεπτομέρειες των συνομιλιών.

«Αμετάβλητες οι θέσεις του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις»

Από την άλλη μεριά, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ που ηγείται της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία δήλωσε ότι η θέση του Κιέβου παραμένει αμετάβλητη και θέλει οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε μια κατάπαυση του πυρός, σε απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και σε εγγυήσεις ασφαλείας.

«Οι ανακοινώσεις της ρωσικής πλευράς περιλαμβάνουν μόνο θέσεις με αιτήματα. Όλες οι ανακοινώσεις έχουν σκοπό, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν ένταση στα μέσα ενημέρωσης. Οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες. Κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με συγκεκριμένες διατυπώσεις», έγραψε ο Ποντολιάκ σε ανάρτηση στο Twitter.

Negotiation status. The statements of the Russian side are only their requesting positions. All statements are intended, inter alia, to provoke tension in the media. Our positions are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops & strong security guarantees with concrete formulas.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 18, 2022