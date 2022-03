Έλον Μασκ: Στη διάθεση Ουκρανών και Ρώσων το διαδικτυακό ίντερνετ της Starlink

Tην αντίθεσή του στις πιέσεις ορισμένων κυβερνήσεων για να σταματήσουν να μεταδίδουν οι δορυφόροι της Starlink τη μετάδοση ρωσικών ειδησεογραφικών καναλιών εξέφρασε με σημερινό tweet o Έλον Μασκ.

Μια ημέρα πριν ο ιδρυτής των Tesla και Space X είχε ανακοινώσει ότι «το Starlink είναι το μόνο μη ρωσικό σύστημα επικοινωνιών που εξακολουθεί να λειτουργεί σε ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας, επομένως η πιθανότητα να στοχοποιηθεί είναι υψηλή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε με προσοχή».

Ταυτόχρονα συμβούλευε ότι οι χρήστες του θα πρέπει «να τοποθετήσουν ελαφρύ καμουφλάζ πάνω από την κεραία για να αποφύγουν την οπτική ανίχνευση.

O Έλον Μασκ, ωστόσο, μέσω από τα social media εκφράζει και τη στήριξη του στο ρωσικό λαό που όπως αναφέρει δεν θέλει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022