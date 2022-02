Πόλεμος στην Ουκρανία – Ραγδαίες εξελίξεις: ΝΑΤΟ και ΕΕ στέλνουν όπλα και πολεμικά αεροπλάνα στο Κίεβο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, αφού ΝΑΤΟ και ΕΕ στέλνουν όπλα και πολεμικά αεροπλάνα στο Κίεβο, κάτι που γίνεται γνωστό την ώρα που η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη Λευκορωσία για διαπραγματεύσεις.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε ότι μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον επαίνεσε για το θάρρος του λαού και των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στη Λευκορωσία για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

«Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την Ουκρανία με αμυντικούς πυραύλους, όπλα ενάντια στα τεθωρακισμένα, ενώ θα στείλει και ανθρωπιστική βοήθεια».

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022