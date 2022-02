Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις στη Λευκορωσία – «Συμφωνία» λέει ότι θέλει η Ρωσία

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία εισήλθε στην πέμπτη της ημέρα με μάχες στους δρόμους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, το Χάρκοβο, και στρατεύματα να πλησιάζουν την πρωτεύουσα, Κίεβο, την ώρα που ο δρόμος για τις πολυαναμενόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο αντιμαχόμενων πλευρών άνοιξε έπειτα από ένα διπλωματικό θρίλερ.

Η Ουκρανία ζητά απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία.

Λίγη ώρα πριν από την άφιξη των Ουκρανών στα σύνορα Λευκορωσίας - Ουκρανίας, η Μόσχα δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών .

Τη δήλωση έκανε ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

The Ukrainian delegation arrived in the area of the Ukrainian-Belarusian border to take part in talks with representatives of the Russian Federation ➡️ https://t.co/RKxx6801eh

— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022