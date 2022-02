Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο και εικόνες από την εισβολή των Ρώσων – Διεθνής κατακραυγή κατά της Μόσχας

Δραματικές ώρες ζει η Ουκρανία εδώ και λίγες ώρες από την επίθεση της Ρωσίας.

Εκρήξεις σε Κίεβο, Μαριούπολη, Χάρκοβο και άλλες πόλεις, ενώ χιλιάδες πολίτες να σπεύδουν στα καταφύγια κι άλλους να εγκαταλείπουν το Κίεβο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αυτονομιστών του Ντονιέτσκ ο ουκρανικός στρατός έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από την Mαριούπολη την πόλη με το έντονο ελληνικό στοιχείο. Πανικός επικρατεί και στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, με πολλούς κατοίκους της πόλης να προσπαθούν να την εγκαταλείψουν.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα έχουν τραυματιστεί από τον βομβαρδισμό των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων.

Πανικός επικρατεί στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, με πολλούς κατοίκους της πόλης να προσπαθούν να την εγκαταλείψουν, την ώρα που ακούγονται εκρήξεις, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επεσήμανε ότι τα παράθυρα στο κτίριο όπου διαμένει τρέμουν από τις εκρήξεις.

Την ίδια ώρα σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μάχονται σκληρά για να αντιμετωπίσουν τους μαζικούς βομβαρδισμούς του ρωσικού πυροβολικού εναντίον υποδομών.

Ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι σημείωσε ότι στην προεδρία δεν επικρατεί πανικός.

