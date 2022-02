Ο Στινγκ πούλησε τον μουσικό κατάλογό του στην Universal

0

Ο διάσημος Βρετανός τραγουδοποιός Στινγκ πούλησε τον μουσικό κατάλογο της καριέρας του στην Universal Music Publishing Group (UMPG), έγινε σήμερα γνωστό από την εταιρεία, στην τελευταία κατά σειρά ανάλογη κίνηση από έναν καλλιτέχνη, προκειμένου να εξαργυρώσει το έργο του.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το σύνολο των σόλο έργων του Στινγκ όπως κι εκείνων όταν ήταν μέλος του ροκ συγκροτήματος The Police – μεταξύ άλλων κλασικές επιτυχίες, όπως τα "Every Breath You Take", "Roxanne", "Shape Of My Heart", "Message in a Bottle", "Fields Of Gold", "Desert Rose" και "Englishman in New York".

Η UMPG, που ανήκει στην Universal Music Group (UMG), δεν αποκάλυψε τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

«Είναι απολύτως απαραίτητο για εμένα το σύνολο του έργο μου, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, να έχει ένα σπίτι, όπου αντιμετωπίζεται με εκτίμηση και σεβασμό, όχι μονάχα για να συνδεθεί με τους παλιούς θαυμαστές με νέους τρόπους, αλλά επίσης να εισάγει τα τραγούδια μου σε νέα ακροατήρια, μουσικούς και γενιές», επισημαίνει ο Στινγκ, σε μια ανακοίνωση.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, απήλαυσα μια μακρά και επιτυχημένη σχέση με την UMG ως τη δισκογραφική εταιρεία μου… επομένως νιώθω ότι είναι τελείως φυσικό να ενώσουμε τα πάντα σε έναν οίκο εμπιστοσύνης, καθώς επιστρέφω στο στούντιο, έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο».

Οι The Police, των οποίων ο Στινγκ ήταν συνιδρυτής, φρόντμαν και μπασίστας, κυκλοφόρησαν πέντε ηχογραφημένα άλμπουμ μεταξύ 1978 και 1983, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στη σόλο καριέρα του, ο Στινγκ κυκλοφόρησε περισσότερα από 12 ηχογραφημένα άλμπουμ, με αρχή το "The Dream of Blue Turtles", το 1985. Το τελευταίο άλμπουμ του "The Bridge" κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο.

Μεταξύ των πολλών διακρίσεων, που απονεμήθηκαν στον πλέον 70χρονο μουσικό κατά την πολυετή του καριέρα, περιλαμβάνονται τρία βραβεία BRIT, μια Χρυσή Σφαίρα και ένα βραβείο Emmy. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ τέσσερις φορές.

Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν συνάψει ανάλογες συμφωνίες για τα πνευματικά δικαιώματα του έργου τους είναι, μεταξύ άλλων, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Μικ Φλίτγουντ.