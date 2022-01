Κορονοϊός: Τι συμβαίνει με τα self test και την παραλλαγή Όμικρον – Πώς εντοπίζεται ευκολότερα

Η διάδοση της παραλλαγής Όμικρον είναι μεγάλη σε όλο τον πλανήτη και οι ειδικοί ασχολούνται με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, όπως και για το κατά πόσο μπορεί να εντοπιστεί ένα τέτοιο κρούσμα κορονοϊού με self test στο σπίτι.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι πολύ πιθανό κάποιος να κάνει ρινικό τεστ και να βγει αρνητικός κι ακολούθως να κάνει στοματοφαρυγγικό τεστ και να διαγνωσθεί θετικός. Κι αυτό γιατί η Όμικρον έχει πολλές φορές συμπτωματολογία που εντοπίζεται στον λάρυγγα και όχι στη μύτη, επισημάνθηκε στην ΕΡΤ.

Κάπως έτσι γεννήθηκε η «ιδέα» του self test με φαρυγγικό δείγμα και όχι με δείγμα από τη μύτη. Εν ολίγοις, μπορεί να αποτελεί λύση η συλλογή επιχρίσματος με την τοποθέτηση της μπατονέτας του κιτ στο λαιμό και όχι στο ρουθούνι; Πολλοί είναι οι χρήστες στα social media που υποστήριξαν ότι το δοκίμασαν στο σπίτι και είδαν με έκπληξη ότι ενώ το τεστ μύτης βγήκε αρνητικό, όταν δοκίμασαν να κάνουν self test με τη μπατονέτα στο λαιμό βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό!

Επειδή τα συμπτώματα φαίνεται να ξεκινούν νωρίτερα σε άτομα που έχουν μολυνθεί με Όμικρον, «υπάρχει πιθανότητα ο ιός να μην αναπτύσσεται ακόμη στη μύτη όταν κάνετε την πρώτη εξέταση», έγραψε στο Twitter ο επιδημιολόγος και ειδικός σε τεστ Μάικλ Μίνα, ένας ένθερμος υποστηρικτής των ταχέων δοκιμών που πρόσφατα άφησε τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές του θέσεις στο Χάρβαρντ και τώρα είναι επικεφαλής επιστήμονας για την εταιρεία λογισμικού βιοτεχνολογίας eMed.

Symptoms are starting v early w Omicron (for a number of reasons I’ve discussed)

This means that there is a chance the virus isnt yet growing in the nose when you first test

Virus may start further down. Throat swab + nasal may improve chances a swab picks up virus. https://t.co/NfxHqjKpIo

— Michael Mina (@michaelmina_lab) December 27, 2021