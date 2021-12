ΠΟΥ για «Ομικρον»: Κανένας λόγος αμφιβολίας για τα εμβόλια

0

«Έχουν αποδείξει την επάρκειά τους απέναντι σε όλες τις μεταλλάξεις»

Δεν υπάρχει «κανένας λόγος να αμφιβάλουμε ότι τα υπάρχοντα εμβόλια προστατεύουν» τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από την παραλλαγή Όμικρον από τις σοβαρές μορφές της Covid-19, εκτιμά ο Μάικλ Ράιαν, ο επικεφαλής της διεύθυνσης αντιμετώπισης επειγόντων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναφέρει το ΑΠΕ.

«Έχουμε πολύ αποτελεσματικά εμβόλια που έχουν αποδείξει την επάρκειά τους απέναντι σε όλες τις παραλλαγές μέχρι τώρα, όσον αφορά τη σοβαρότητα της ασθένειας και την ανάγκη νοσηλείας» είπε ο Δρ Ράιαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν υπάρχει λόγος να σκεφτόμαστε ότι δεν θα συμβεί το ίδιο» με την Όμικρον, πρόσθεσε, εξηγώντας ότι είμαστε ακόμη στην αρχή των μελετών για αυτήν την παραλλαγή που εντοπίστηκε στις 24 Νοεμβρίου και έχει καταγραφεί μέχρι τώρα σε περίπου 40 χώρες.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/health/pou-omikron-na-min-amfivaloume-oti-ta-emvolia-prostateyoun-apo-sovari-morfi-koronoiou

