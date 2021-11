Άλμπερτ Μπουρλά: Εμβόλιο σε 100 ημέρες, εάν χρειαστεί κατά της μετάλλαξης Όμικρον

Ετοιμότητα για «εμβόλιο για τη νέα παραλλαγή «σε 100 μέρες αν χρειαστεί» εξέφρασε εκ νέου ο Άλμπερτ Μπουρλά, ο ισχυρός άνδρας της Pfizer.

Ακόμη και αν σύμφωνα με τη φαρμακοβιομηχανία Moderna, στην παρούσα φάση, είναι πιθανόν τα εμβόλια να είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του στελέχους Όμικρον, ο επικεφαλής της Pfizer επανέλαβε πως ο καλύτερος τρόπος προστασίας από την κάθε νέα παραλλαγή του ιού, παραμένει ο εμβολιασμός.

«Από μελέτες των παραλλαγών Beta και Delta, δημιουργήσαμε μια προσέγγιση για την ανάπτυξη και την παραγωγή παραλλαγών του εμβολίου μας σε 100 ημέρες, εάν χρειαστεί με ανάλογη ρυθμιστική έγκριση», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Pfizer αναβάθμισε τις εκτιμήσεις του για την ποσότητα του αντιικού χαπιού που μπορεί να παράγει η Pfizer.

We are prepared to tackle a variant like Omicron. From studies of the Beta & Delta variants, we established an approach to develop and produce variant versions of our vaccine in ~100 days, if needed, and subject to regulatory approval.

