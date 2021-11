Σούπερ ανακάλυψη στο Περού: Βρέθηκε μούμια 800 ετών – Δείτε το βίντεο

Μια μούμια που εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 800 ετών ανακάλυψε μια ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε στην κεντρική ακτή του Περού. Τα μουμιοποιημένα λείψανα ήταν ενός ατόμου από τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε μεταξύ των ακτών και των βουνών της νοτιοαμερικανικής χώρας. Η μούμια, το φύλο της οποίας δεν αναγνωρίστηκε, ανακαλύφθηκε στην περιοχή της Λίμα, δήλωσε ο αρχαιολόγος Pieter Van Dalen Luna.

«Το κύριο χαρακτηριστικό της μούμιας είναι ότι ολόκληρο το σώμα της ήταν δεμένο με σχοινιά και τα χέρια της κάλυπταν το πρόσωπο, κάτι που θα αποτελούσε μέρος του τοπικού προτύπου κηδείας», δήλωσε ο Van Dalen Luna, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του San Marcos.

Τα λείψανα ανήκουν σε άτομο που ζούσε στην περιοχή των Άνδεων, είπε. «Η ραδιοχρονολόγηση θα δώσει μια πιο ακριβή χρονολόγηση».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η μούμια βρέθηκε μέσα σε έναν υπόγειο ταφικό θάλαμο, στα περίχωρα της πρωτεύουσας του Περού, τη Λίμα. Στον τάφο βρέθηκαν και προσφορές, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών, φυτικών υπολειμμάτων και λίθινων εργαλείων.

Το Περού – όπου βρίσκεται το Μάτσου Πίτσου – φιλοξενεί εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους από πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν πριν και μετά την αυτοκρατορία των Ίνκας, η οποία κυριάρχησε στο νότιο τμήμα της Νότιας Αμερικής πριν από 500 χρόνια, από το νότιο Εκουαδόρ και την Κολομβία μέχρι την κεντρική Χιλή.

A mummy was found in Peru, dating back to before the Inca era.

