Πέντε έφηβοι τραυματίες από πυροβολισμούς στο Κολοράντο

Πανικός προκκλήθηκε κοντά σε λύκειο του Κολοράντο, καθώς πέντε έφηβοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι τραυματίες, ηλικίας 14 έως 17 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν τον δράστη, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από την περιοχή όπου σημειώθηκε το ένοπλο επεισόδιο.

Όπως σημειώθηκε στην ΕΡΤ, περισσότεροι από 256.000 μαθητές έχουν εκτεθεί σε ένοπλη βία σε σχολεία των ΗΠΑ από το 1999 έως σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας The Washington Post.

#APDAlert: Officers are on scene of a shooting at Nome Park, Nome/12th.

There are multiple people shot, unknown ages or conditions. Central HS is on lockdown.

Unknown suspect, who is no longer on scene.

Updates will be here. pic.twitter.com/SCZBhrm8Iv

— Aurora Police Dept 🦃 (@AuroraPD) November 15, 2021