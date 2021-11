Τραγική ειρωνεία για Γκλεν ντε Βρις: Γύρισε σώος από ταξίδι στο διάστημα και σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα

Ο Γκλεν ντε Βρις, ένας επιχειρηματίας που πέταξε στο διάστημα τον περασμένο μήνα μαζί με τον ηθοποιό Ουίλιαμ Σάτνερ με ένα διαστημικό σκάφος της Blue Origin της εταιρείας της του πολυεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα στο Νιου Τζέρσεϊ, μετέδωσε σήμερα το CBS News, επικαλούμενο την αστυνομία.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην κομητεία Σάσεξ, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο, προσθέτοντας ότι ο ντε Βρις, και ένας άλλος άνδρας, ο Τόμας Φίσερ, σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διερευνά τα αίτια της συντριβής, ανέφερε το CBS.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γκλεν ντε Βρις. Έφερε τόση ζωή και ενέργεια σε ολόκληρη την ομάδα της Blue Origin και στους συνεπιβάτες του στο πλήρωμά του», ανέφερε η Blue Origin με ανάρτηση στο Twitter, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs

— Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021