Τουρκία: Έσφαξε γυναίκα με σπαθί σαμουράι

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο, από τη σφαγή νεαρής από 28χρονο με σπαθί σαμουράι, σε πεζοδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Ανυποψίαστη περπατούσε στο Ατακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης η νεαρή αρχιτεκτόνισσα Μπασάκ Τζενγκίζ , έχοντας βγει μόλις από το ξενοδοχείο της, όταν ο 28χρονος δολοφόνος την ακινητοποίησε και κυριολεκτικά την έσφαξε με γιαταγάνι μήκους 75 εκατοστών.

«Είναι πιο εύκολο να σκοτώσεις μια γυναίκα. Δεν ξέρω το θύμα. Την είδα, την κυνήγησα, έβγαλα το σπαθί από την τσάντα μου και τη μαχαίρωσα 4 φορές», κατέθεσε ο δράστης.

Another woman had been killed in Turkey. The killer has purchased a samurai sword and had an urge to kill someone and just killed her because she looked like an easy prey. According to police reports. 😡 https://t.co/HKytWy4BOR

