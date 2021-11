Τουλάχιστον 25 νεκροί σε Σρι Λάνκα και Ινδία από σφοδρές βροχοπτώσεις

Σφοδρές βροχοπτώσεις στις ακτές της Σρι Λάνκα και στο νότιο κρατίδιο της Ινδίας Ταμίλ Ναντού σκότωσαν τουλάχιστον 25 ανθρώπους, κατέστρεψαν χιλιάδες σπίτια, παρακωλύοντας την κυκλοφορία, ανέφεραν οι αρχές.

Στη Σρι Λάνκα, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες, οι περισσότεροι από πνιγμό, ενώ πέντε τραυματίστηκαν από κατολισθήσεις, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Με δεδομένο τον επιπολασμό της Covid-19, η κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει περισσότερες από χίλιες οικογένειες να μετακομίσουν με συγγενείς για να μειώσουν την πίεση στα δημόσιες εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Σουντάνθα Ρανασίνγκε, επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης Καταστροφών της Σρι Λάνκα.

Ένα χαμηλό βαρομετρικό που ακολούθησε τις βροχοπτώσεις αναμενόταν να κινηθεί προς το Ταμίλ Ναντού το απόγευμα της Πέμπτης, ανακοίνωσε το μετεωρολογικό γραφείο της Σρι Λάνκα. Πέντε άνθρωποι έχουν ήδη πεθάνει στο κρατίδιο αυτό της Ινδίας του οποίου η πρωτεύουσα Τσενάι είναι κέντρο κατασκευής αυτοκινήτων της Ινδίας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού σε περιοχές του Ταμίλ Ναντού και του γειτονικού κρατιδίου Άντρα Πραντές, ζητώντας από αλιείς να μην αποτολμήσουν να ανοιχτούν στη θάλασσα.

Αξιωματούχοι του κρατιδίου Ταμίλ Ναντού απομάκρυναν εκατοντάδες ανθρώπους από περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και διένιμαν μερίδες φαγητού και τρόφιμα σε πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τονίζεται στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του κρατιδίου, Μ.Κ. Στάλιν ανέφερε στο twitter ότι ζήτησε από τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να αποδεσμεύσει πόρους από το εθνικό ταμείο αρωγής για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προσθέτοντας ότι εξαντλήθηκαν τα κονδύλια που είχαν διατεθεί προηγουμένως.

#flood #flooding #floods #FlashFlood #heavyrain #HeavyRains #tormenta #thunderstorm #rainfall #alluvione #lluvias #lluvia #Landslide Heavy heavy rains in Sri Lanka ... #Landslides in hilly areas! At the moment, more than 10 people have died due to inclement weather ... pic.twitter.com/nwDjM582L4

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 10, 2021