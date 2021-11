Τραγωδία στη συναυλία του Τράβις Σκοτ στο Τέξας: Τουλάχιστον 8 νεκροί

Πολύ άσχημη εξέλιξη με τραγικές επιτπώσεις είχε η συναυλία του Τράβις Σκοτ στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld, που έγινε στο Χιούστον του Τέξας. Οι πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αρκετούς τραυματίες.

Ασθενοφόρα και πυροσβέστες, κλήθηκαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι είναι νεκροί, σύμφωνα με το CNN, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για νεκρούς και τραυματίες από τις Αρχές.

Πολλοί συμμετέχοντες ποδοπατήθηκαν, καθώς ο κόσμος έσπευδε να μπει μέσα στον συναυλιακό χώρο.

Σύμφωνα με το ABC, περίπου 50.000 θεατές μαζεύτηκαν στο NRG Park για να απολαύσουν τον γνωστό ράπερ, με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής του Χιούστον, Σαμουέλ Πένια, να αναφέρει ότι «το πλήθος άρχισε να συμπιέζεται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής και ο κόσμος άρχισε να πανικοβάλλεται».

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (τοπική ώρα) δεν είχε γίνει ακόμη σαφές τι ακριβώς συνέβη, πόσοι είναι οι τραυματίες ούτε πώς τραυματίσθηκαν, μετέδωσε δίκτυο που συνεργάζεται με το ABC News.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χιούστον είχε ανακοινώσει νωρίτερα με μήνυμά της στο Twitter πως έχει σπεύσει επιτόπου κοντά στο πάρκο NRG αφού έλαβε πληροφορίες για τραυματισμούς πολιτών.

