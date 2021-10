«Πλημμύρισαν» με… πρόβατα οι δρόμοι στη Μαδρίτη – Δείτε τα βίντεο

0

Οι βοσκοί, ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες, συνόδευαν τα κοπάδια τους υπό τους ήχους φολκ μουσικής

Oι δρόμοι της Μαδρίτης γέμισαν σήμερα, Κυριακή (24/10) με... πρόβατα και ήχους από τα κουδούνια τους, καθώς οι βοσκοί οδηγούσαν τα κοπάδια τους μέσα από το κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, ακολουθώντας αρχαίους δρόμους μετακίνησης των αιγοπροβάτων για τον χειμώνα.

Κάτοικοι της ισπανικής πρωτεύουσας πήραν θέση σε πεζοδρόμια και δρόμους για να παρακολουθήσουν το θέαμα, το οποίο ακυρώθηκε πέρυσι εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Tras dos años de pandemia, hoy mil ovejas merinas y cien cabras retintas vuelven a cruzar las calles de #Madrid en la #FiestadelaTrashumacia.#Trashumancia#Pastoralismo #Víaspecuarias pic.twitter.com/9PGi2O1HBc — Julio Vías (@JulioVias) October 24, 2021

Το ετήσιο φεστιβάλ, που ξεκίνησε το 1994, επιτρέπει στους βοσκούς να ασκήσουν το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν παραδοσιακές διαδρομές προκειμένου να μεταφέρουν τα ζώα τους από τη βόρεια Ισπανία σε νοτιότερα βοσκοτόπια ενόψει του χειμώνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η διαδρομή θα τους πέρναγε μέσα από ήσυχα τοπία της υπαίθρου πριν από κάποιους αιώνες, όμως σήμερα πρέπει να διασχίσουν την πολύβουη πόλη.

Good morning from Madrid where it’s time for the fiesta de Transhumancia, when farmers take their sheep along what were once ancient roads. Calle Mayor down to Alcalá. Viva las granjeras! pic.twitter.com/uwD8t8QiLW — Barbara Kollmeyer (@bkollmeyer) October 24, 2021

«Είναι θαυμάσια. Έρχομαι κάθε χρόνια και αυτή είναι η πρώτη φορά που πήρα τα παιδιά, επομένως είναι φανταστικά», είπε η 39χρονη Γκρασιέλα Γκονσάλες. Οι βοσκοί, ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες, συνόδευαν τα κοπάδια τους υπό τους ήχους φολκ μουσικής και χόρευαν. Και τα παιδιά έδειχναν να απολαμβάνουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ζώα.

🐑Farmers and sheep demonstrate in Madrid for the preservation of traditional cattle tracks. This yearly protest calls for responsible production (#SDG12), climate action (#SDG13) and preservation of Iberian ecosystems (#SDG15) by protecting these natural spaces. #trashumancia pic.twitter.com/zxE5EjWrzP — Action for Sustainable Development (@Action4SD) October 24, 2021

«Μπορούμε κάποιες φορές να τα αγγίζουμε», δήλωσε η Κάρμεν Ιγκλέσιας, ηλικίας 8 ετών, η οποία παρακολουθούσε το θέαμα μαζί με τον πατέρα της και τον εξάχρονο αδελφό της Νόα.