Άλεκ Μπάλντουιν: Απαρηγόρητος ο ηθοποιός – Η φωτογραφία που κλαίει μετά την τραγωδία

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν μετά το δυστύχημα που προκλήθηκε από την εκπυρσοκρότηση του όπλου που χρησιμοποιούσε στα γυρίσματα της ταινίας «Rust».

Νεκρή έπεσε η υπεύθυνη φωτογραφίας της ταινίας, ενώ ο σκηνοθέτης τραυματίστηκε σοβαρά και είναι στην εντατική.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν φαίνεται σε μία φωτογραφία να κλαίει, σοκαρισμένος, την ώρα που κρατά ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια του σε ένα πάρκινγκ στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό. Το σημείο βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου γίνονταν τα γυρίσματα της νέας του ταινίας Rust.

Alec Baldwin is pictured sobbing after shooting and killing cinematographer Halyna Hutchins on the set of his upcoming movie Rust in Santa Fe, New Mexico, on Thursday pic.twitter.com/0JddNF3XgD

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 22, 2021