Παραμυθένιος γάμος: Ο κόρη του Μπιλ Γκέιτς παντρεύτηκε ζάμπλουτο Αιγύπτιο – Δείτε τα βίντεο

0

Ο γάμος κόστισε 2 εκατ. δολάρια περίπου

Μόνο... δύο εκατομμύρια δολάρια κόστισε ο γάμος της κόρης του Μπιλ Γκέιτς. Βεβαίως, ούτε ο πατέρας της νύφης, ούτε ο ζάμπλουτος Αιγύπτιος είχαν πρόβλημα να ξοδέψουν μερικά από τα πολλά που έχουν, καθώς όπως είναι γνωστό τα λεφτά πάνε στα...λεφτά.

Η Τζένιφερ Γκέιτς παντρεύτηκε τον Ναγιέλ Νασάρ το απόγευμα του Σαββάτου στο σπίτι της στο Westchester της Νέας Υόρκης, σε μία παραμυθένια τελετή.

Για την περίσταση η νύφη φόρεσε μια εντυπωσιακή δημιουργία της Vera Wang με δαντελένιες λεπτομέρειες, η οποία της ταίριαζε απόλυτα.

Μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές του γάμου ήταν ο χορός του Bill Gates με την κόρη του. Πατέρας και κόρη χόρεψαν το κομμάτι Can You Feel The Love Tonight του Elton John.

Σύμφωνα με την Daily Mail, την Παρασκευή το ζευγάρι είχε παντρευτεί με ιδιωτική μουσουλμανική τελετή στον κήπο του κτήματος της οικογένειας, στο Βόρειο Σάλεμ της Νέας Υόρκης και εκεί βρέθηκαν πολύ λίγα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. Στην επόμενη ημέρα του γάμου τους, βρέθηκαν περίπου 300 άτομα.