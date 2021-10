Η σύντροφος του Νικ Κύργιου τον έπιασε με άλλη στο κρεβάτι – Μαλλιοτραβήγματα και επέμβαση της αστυνομίας

Χαμός έγινε με τον Ελληνοαυστραλό τενίστα Νικ Κύργιο για λόγους απιστίας. Η σύντροφός του καταγγέλλει πως τον έπιασε με άλλη γυναίκα στο κρεβάτι.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Αυστραλίας ο Νικ Κύργιος και η Κιάρα Πασάρι είχαν έναν μεγάλο καυγά εξαιτίας αυτού του περιστατικού, ποτ συνέβη στην Αδελαΐδα, όπου και οι δύο βρίσκονταν σε ξενοδοχείο καραντίνας.

Nick Kyrgios and on-off girlfriend are separated into different hotel rooms after police were forced to intervene https://t.co/CtwDCw6EMg

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 7, 2021