Έπιασε φωτιά το γήπεδο της Ανδόρας μια μέρα πριν το ματς με την Αγγλία – Δείτε το βίντεο

Έτρεχαν και δεν έφταναν οι άνθρωποι στο εθνικό γήπεδο της Ανδόρας, καθώς ξέσπασε φωτιά μια μέρα πριν την αναμέτρηση με την Αγγλία για τον 9ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, όπως ανέφερε την Παρασκευή το Sky Sports.

Στο βίντεο που παρουσίασε, έδειχνε φλόγες και μαύρους καπνούς ανάμεσα στους δύο πάγκους, στο χώρο που βρίσκεται το VAR, ενώ δεν έγινε γνωστή η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά. Το γήπεδο είναι χωρητικότητας 3.000 θεατών.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021