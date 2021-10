Με το Νόμπελ Ειρήνης 2021 τιμήθηκαν σήμερα η Φιλιππινέζα δημοσιογράφος Μαρία Ρέσα και ο Ρώσος δημοσιογράφος Ντμίτρι Μουράτοφ.

Κέρδισαν το βραβείο «για την προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία και ειρήνη».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

