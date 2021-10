ΗΠΑ: Σύλληψη άνδρα με ύποπτο όχημα μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι έβγαλε έναν άνδρα από ένα ύποπτο όχημα που είχε σταθμεύσει μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά έπειτα από 19 μήνες, λόγω της πανδημίας, οι εννέα δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετέχουν δια ζώσης από χθες στις συνεδριάσεις και σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, ήταν προγραμματισμένο να ακούσουν τα επιχειρήματα των δικηγόρων σε δύο υποθέσεις που αφορούν το κοινό ποινικό δίκαιο.

«Ο άνδρας συνελήφθη. Όλοι είναι ασφαλείς», ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου γνωστοποίησε το περιστατικό με ανάρτηση στο Twitter και πρόσθεσε αργότερα ότι ένας αστυνομικός έβγαλε τον οδηγό από ένα αυτοκίνητο SUV και τον συνέλαβε.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας στην Ουάσινγκτον μετά τις βίαιες ταραχές της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο κτίριο του Κογκρέσου, επισημαίνεται στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τον Αύγουστο, ένας άνδρας που ισχυριζόταν ότι είχε βόμβα μέσα σε ένα φορτηγάκι, κοντά στο Καπιτώλιο, παραδόθηκε τελικά στην αστυνομία έπειτα από πεντάωρες διαπραγματεύσεις και αφού ένα μέρος της πόλης είχε παραλύσει για όλο εκείνο το διάστημα.

NOW: We are investigating a suspicious vehicle in front of the Supreme Court along First Street, NE. Please stay away from the area. We will provide more information as soon as we can. pic.twitter.com/j129pfKIMG

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 5, 2021